ABD ordusu F-35 testinde hile mi yaptı?

T24 - ABD’nin yeni nesil hayalet uçağı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı’nın kapasitesini ölçmek için Şubat ayında yapılan testte, gözlemcilerin sonuçları değiştirdiği ortaya çıktı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; ilk olarak InsideDefense sitesi tarafından duyurulan skandalda, F-35’in taarruz kapasitesini ölçmek için düzenlenen testte yer alan gözlemcilerin, alınan sonuçları istenilen seviyenin üzerinde göstermeyi kabul ettikleri anlaşıldı. Kısaca, ABD ordusu kendi düzenlediği testte hile yapmış oldu.

F-35’lerin savaş kapasitesi üzerinde yaşanan skandalın, Pentagon’un geleceğe yönelik projelerini inceleyen JROC (Joint Requirements Oversight Council) organından kaynaklandığı düşünülüyor.

JROC, yapılan testlerde, F-35’in istenilen sürede havalanabildiğini ve belli mesafeleri belirtilen sürelerin altında alabildiğini belirtmişti. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri Kolordusu’ndan komutanların yer aldığı denetleme konseyinin, F-35A modelinin standart uçuş profilinde değişiklik yaptığı ve menzilini 50 km artırdıkları anlaşıldı. Ayrıca, konseyin F-35B uçağının kalkış için ihtiyaç duyduğu pistin uzunluğunu 15 metre uzattığı öğrenildi.

Kritik zamanda kritik gelişme

ABD ordusunun Şubat ayında açıkladığı 2012 bütçesi, kullanılmakta olan 100’den fazla savaş uçağı projesinin sonlandırılmasını öngörüyor. Öte yandan, 13 ciddi tasarım hatası bulunmasına rağmen, F-35’lerden 2,500 tane üretilmesi hedefleniyor. F-35 savaş jetlerinin 50 yıl boyunca kullanılması halinde oluşacak maliyetin, 1 trilyon dolar olması bekleniyor. Bu rakam, insanlık tarihinin en pahalı askeri projesi anlamına geliyor.

Analistler, “Ana Performans Parametrelerinin” silahların geliştirilmesi süresince değiştirilebileceğini belirtiyor. Ancak bu değişimler, ordunun ihtiyaçları ve operasyon şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu kapsamda, JROC’un F-35 testlerinin sonuçları üzerinde oynamasının, aşırı maliyetli ve fazlasıyla ertelenen projede bir yeni skandalı örtmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Pentagon’un F-35 projesine olan saplantısı geçmişte de uzmanların tepkisini çekmiş, savunma analisti Winslow Wheeler, ABD Savunma Bakanlığı’nı, “domuza ruj sürmeye çalışmakla” suçlamıştı.

'Sonuçlar gayet normal'

Deniz Piyadeleri Kolordusu’dan Yarbay David Berke, geçtiğimiz ay Florida’daki Müşterek Taarruz Uçağı eğitim okuluna iki F-35 gelmesini, “teknolojide önemli bir atılım” olarak yorumlamıştı. Birkaç hafta sonra uçaklara uçuş izni verildi, ancak sadece kıdemli test pilotlarının uçakları uçurabileceği ifade edildi.

F-35’lerin tüm testleri hileyle geçebildiği düşüncesinin destek bulduğu günlerde,söz konusu savaş jetlerinin üreticisi Lockheed Martin yetkilisi Stephen O’Bryan, Wheeler’a cevap verdi. O’Bryan, “F-35’lerin tüm Ana Performans Parametleri’nde istenilen seviyeye ulaştığını veya bu parametreleri aştığını” belirtti ve şu ifadeyi kullandı: “Öğretmenin, öğrencisinin zaten başarılı olacağını bildiği bir sınavda yüksek puan vermesi gayet normal.”