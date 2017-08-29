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Dünya

ABD ordudaki fazla silahı polislere verecek

ABD Adalet Bakanı: İşinizi yapmanız için gerekli hayat kurtarıcı malzemeler size verilecek

29 Ağustos 2017 06:00

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, orduya ait fazla askeri malzemelerin polis birimlerine devredilmesini engelleyen mevcut yasağın kaldırılacağını açıkladı.

Sessions, ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrinde yerel polis birimlerinde yaptığı konuşmada, eski Başkan Barack Obama'nın 2015 yılında getirdiği askeri malzemelerin polise verilmesini engelleyen düzenlemenin kaldırılacağını söyledi.

Sessions, Başkan Donald Trump'ın konuya ilişkin Başkanlık Kararnamesi çıkartacağını belirterek, "İşinizi yapmanız için gerekli hayat kurtarıcı malzemeler size verilecek ve bu (düzenleme) yasa dışı iş yapanlara karşı güçlü bir mesaj olacaktır." dedi.

Obama'nın 2015 yılında ABD'nin Ferguson şehrinde polis ve siyahiler arasında yaşanan olaylar sonrası getirdiği yasağa işaret eden Sessions, "Bu sınırlamalar amacını aştı. Halkın güvenliğini hiçe sayarak böyle yapay gündemle meşgul olmayacağız." diye konuştu.

ABD Kongresi yaklaşık 30 yıl önce "1033" adı verilen programı onaylayarak ordunun ihtiyaç duymadığı malzemelerin polis birimlerine verilmesi kararını almıştı.

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