ABD operasyonu başarısız oldu, iki rehine öldü

Yemen'de El Kaide tarafından esir tutulan ABD'li gazeteci Luke Somers'ı kurtarma operasyonun başarısız olduğu ve Somers'ın da öldüğü belirtildi.

Luke Somers'ın kardeşi Lucy Somers Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada "Geceyarısı babam FBI'dan (ABD Federal Soruşturma Bürosu) bir telefon aldı. Bize Luke'un kurtarma operasyonu sırasında öldüğünü söylediler" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Lucy Somers, sözlerine "Ailemizin sükut içerisinde matem tutmasına izin vermenizi rica ediyoruz" diyerek devam etti.

New York Times gazetesine bilgi veren bir ABD'li yetkili ise kurtarma operasyonu sırasında Somers'ın militanlar tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Obama'dan kınama

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel da başarısız operasyonu doğruladı ve Somers ile birlikte bir rehinenin daha öldürüldüğünü söyledi.

Diğer rehinenin Güney Afrika vatandaşı olan öğretmen Pierre Korkie olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama, Somers'ın öldürülmesini 'barbarlık' olarak tanımladı ve eylemi kınadığını söyledi.

Sabah saatlerinde Yemenli yetkililer ülkenin Şabva bölgesinde insansız hava araçlarının saldırılar düzenlediğini belirtmişti.

Bu saldırıda en az 9 El Kaide militanının öldürüldüğünü belirten Yemenli yetkililer, saldırıları ABD'nin yapmış olabileceğini ifade etmişti.

Geçen yıl kaçırılmıştı

2013 yılında Yemen'deki militanlar tarafından kaçırılan ABD'li gazeteci Luke Somers, geçtiğimiz haftalarda internet ortamında paylaşılan bir videoda yardım çağrısında bulunurken görüntülenmişti.

Washington ise Kasım ayı içerisinde Somers'ı kurtarmak için bir operasyon düzenlediklerini, ancak başarıya ulaşamadıklarını belirtmişti.

ABD özel hakrekat birliklerinin daha önce de düzenlenen bir kurtarma operasyonunda Somers'ın tutulduğu tahmin edilen binaya kadar gitmeyi başardığı ancak tutsak gazetecinin askerlerin geldiği sırada militanlar tarafından başka bir yere nakledildiği ifade edilmişti.

Bu hafta yayınlanan bir videoda ise Somers ile birlikte kameranın karşısına geçen El Kaide militanı taleplerinin yerine getirilmemesi halinde Somers'ın öldürüleceğini söylüyordu.

Washington, merkezi doğu Yemen'de bulunan El Kaide'nin Arap Yarımadası bacağını, örgütün en tehlikeli uzantılarından birisi olarak görüyor.

Fotomuhabir olan Somers, Orta Doğu'da çalışırken Arap Baharı isyanlarını görüntüleyen gazetecilerden birisiydi.

2012'de Yemen'de yaşanan olayları takip eden Somers, BBC için de yaşananları gözler önüne seren fotoğraflar çekmişti.