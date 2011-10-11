-ABD: Ön barış görüşmelerinden umutluyuz WASHINGTON (A.A) - 11.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailliler ve Filistinlilerin, ön barış görüşmeleri için 23 Ekim'de Ürdün'de bir araya geleceklerinden çok umutlu olunduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailliler ve Filistinliler ile yürütülen müzakerelerde, tarafların 23 Ekim'de Ürdün'de bir araya gelerek, barış görüşmelerini canlandırma konusunda bir ön toplantı yapmaları önerisinde bulunulduğunu söyledi. Nuland, AB, Rusya, BM ve ABD'nin oluşturduğu, ''Ortadoğu Dörtlüsü'''nün bu önerisinin, taraflarca kabul edilmesi konusunda çok umutlu olduklarını dile getirdi.