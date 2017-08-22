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Medya

ABD Olimpiyat Komitesi'nden 'Night King' paylaşımı

Paylaşım sosyal medyada ilgi uyandırdı

22 Ağustos 2017 03:04

ABD Olimpiyat Komitesi, son yılların en çok izlenen televizyon dizisi Game of Thrones ile ilgili paylaşım yaptı.

ABD Olimpiyat Komitesi'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Night King'in iletişim bilgilerine sahip olan var mı? Cirit atması için takıma almayı düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Atılan mesajın altında Game of Thrones dizisinde ölüler ordusunun lideri olan Night King'in ejderhaya attığı mızraktaki görüntüsü yer aldı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

 

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