ABD Olimpiyat Komitesi'nden 'Night King' paylaşımı

ABD Olimpiyat Komitesi, son yılların en çok izlenen televizyon dizisi Game of Thrones ile ilgili paylaşım yaptı.

ABD Olimpiyat Komitesi'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Night King'in iletişim bilgilerine sahip olan var mı? Cirit atması için takıma almayı düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Atılan mesajın altında Game of Thrones dizisinde ölüler ordusunun lideri olan Night King'in ejderhaya attığı mızraktaki görüntüsü yer aldı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Anyone have the Night King's contact info so we can recruit him to throw javelin? #GameOfThrones pic.twitter.com/7uUiEDL1xs