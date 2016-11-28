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Dünya

ABD Ohio Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Ohio Üniversitesi'nde öğrencilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi

28 Kasım 2016 22:21

ABD’de Ohio Devlet Üniversitesi kampüsünde yangın alarmı verilmesinden sonra dışarı çıkan öğrencilerin üzerine araç süren saldırgan veya saldırganlar gençlerin üzerine ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, itfaiye departmanından yapılan açıklamada olayda en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayı Twitter hesabı üzerinden öğrencilerine duyuran Ohio Üniversitesi "Kampüste silahlı bir saldırgan var, kaçın saklanan ya da direnin" mesajını paylaştı.

ABC News'a bilgi veren üniversite öğrencisi Cydney Ireland "İlk duyduğum şey çığlıklardı. muhtemelen 5 saniye sonra muhtemelen bir tabancadan çıkan 3 el ateş sesi duydum. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Herkes koşabildiği yöne doğru koşuyordu" diye konuştu.

 

Saldırgan etkisiz hale getirildi

 

Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, yerel medya saldırganın kampüste etkisiz hale getirildiği haberlerini veriyor.

Columbus kampüsünde sadece 60 bin öğrencisi bulunan Ohio Devlet Üniversitesi, ABD’nin en büyük üniversiteleri arasında yer alıyor.

 

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