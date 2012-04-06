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ABD, nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını istiyor

ABD, İran'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile yapacağı müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını beklediklerini açıkladı.

06 Nisan 2012 13:26

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İran ile 5 artı 1 ülkeleri arasındaki toplantının, önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılmasını istediklerini söyledi.
 
Günlük basın toplantısında bu konuda ABD'nin görüşlerini açıklayan Toner, ''Bizim hala beklentimiz İstanbul'da yapılacağı yönünde. Ama toplantının yapılacağı yeri belirginleştirmemiz lazım'' dedi.
 
Toner, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ofisinin, toplantı yerini doğrulamaya ve sabitleştirmeye çalıştığını, ancak İran ile toplantının hala 13-14 Nisan'da İstanbul'da olmasını beklediklerini söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, ''Ama Ashton ile çalışarak toplantı yerini sabitleştirmeye başlamamız önemli. Dolayısıyla önümüzdeki hafta buluşabileceğimiz bir yer var'' dedi.
 

'İran'ın yaptığı ipe un sermek'

 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada İran'ın 'nükleer müzakereler Şam veya Bağdat'ta yapılsın' teklifini 'İpe un sermek' olarak nitelemişti. Erdoğan, "Bu toplantıların İstanbul'da yapılması bize prestij kazandırmaz. Burada kazanan İran olur. Dürüst olmak lazım. Dürüst olunmadığı için itibar kaybediyorlar. Bu diplomasinin dili değildir, başka bir şeyin dilidir. O da bana yakışmaz" demişti.
 

'Türkiye'nin evsahipliğiyle ilgilenmiyoruz'

 
İran Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmasını istemediklerini söylemişti. Burucerdi, "İranlı yetkililer, Türkiye'nin ev sahipliğiyle ilgilenmiyor" demişti.
 

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