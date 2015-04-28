ABD: Nükleer müzakerelerde İran ile halen anlaşmadık

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'la nükleer müzakerelerde bazı temel konuların halen çözülemediğini söyledi.

Kerry, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) 2015 gözden geçirme konferansının açılışında yaptığı konuşmada, İran'la sürdürülen nükleer müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

İran'la anlaşmaya varılması halinde dünyanın daha güvenli duruma geleceğini kaydeden Kerry, "İran'la nihai anlaşma için hala katedilmesi gereken önemli bir mesafe var. Bazı temel konular halen çözülmedi. Buna rağmen kapsamlı bir anlaşmaya her zamankinden daha yakınız" dedi.

İran'la varılacak bir anlaşmanın verilecek sözlere dayalı olmayacağını da vurgulayan Kerry, "Bu anlaşma sözlere değil delillere dayalı olacak. NPT, sözlerin yerine getirildiğini denetleme konusunda merkezi işlev görecek" diye konuştu.

Kerry, ABD'nin, nükleer silah stoklarının azaltılması ve imhası konusunda önemli çalışmalar yaptığını da kaydederek, Başkan Obama'nın, kullanım dışına çıkarılmış nükleer silah başlıklarının imhasını yüzde 20 hızlandırma kararı aldığını duyurdu.

Dünyadaki nükleer silahın yüzde 90'dan fazlasına Rusya ve ABD'nin sahip olduğunu vurgulayan Kerry, Rusya'ya da NPT anlaşmasına bağlı kalıp adım atma çağrısı yaptı.

Kerry Zarif'le görüştü

John Kerry, BM'deki toplantının ardından New York'ta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, iki bakanın nükleer anlaşma konusunu ele aldıkları belirtildi.

İran ile P5 1 ülkeleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan nükleer müzakerelerde 2 Nisan'da uzlaşıya varılmıştı. 30 Haziran'a kadar nihai anlaşmaya varılması planlanan uzlaşıyla İran, yıllardır ABD, AB ve BM tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.