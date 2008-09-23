ABD nükleer gemisi Japonya'yı karıştırdı

Amerikan ordusunun nükleer uçak gemisi 'USS George Washington'un, ilk atom bombasının kurbanı olan Japonya'ya gidecek olması bu ülkede ortalığı karıştırdı."USS George Washington", perşembe günü Tokyo yakınlarındaki Yokosuka limanına demirleyerek, bir Japon limanına yanaşan ilk nükleer uçak gemisi olacak. Amerikan ordusu, yıllardır Japonya'da demirli dizel motorlu "Kitty Hawk" uçak gemisinin yerini alacak gemiyi gönderme kararını, Doğu Asya'da hüküm süren gerilime bağlıyor.Gemide iki nükleer reaktör bulunuyor. Denizde 18 yıl boyunca yetecek enerjiye sahip gemide 70 uçak görev yapıyor.Muhalifler, gemiyi 'karşılamak' için perşembe günü gösteri yapacak. Amerikan üssü Yokosuka yakınlarında geçen pazar da gösteri yapılmıştı.Amerikan uçak gemisinin gelişine karşı çıkan bir grubun sözcülerinden Tamio Eda, "nükleer reaktörlere sahip bir geminin bu denli kalabalık nüfusa sahip bir bölgeye ilk kez geldiğine" işaret etti ve "Gelmeseydi herkes için daha iyi olurdu. Şimdi muhtemel bir nükleer kazaya karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi.Başka bir muhalif grubun yetkilisi Masahiko Goto da hükümeti suçladı ve "Hükümetin halkın endişelerini hiçe sayması tam bir rezalet..." dedi ve uçak gemisini istemediklerini bıkmadan usanmadan haykıracaklarını söyledi.Japon halkının radyasyon korkusu, hükümetin bir Amerikan nükleer denizaltısının iki yıl içinde denize radyoaktif su bıraktığını ağustosta açıklamasıyla nüksetmişti. Amerikan donanması, bu atık suyun halk sağlığı açısından zararlı olmadığına dair teminat vermişti.Japon anayasası, askeri amaçla nükleer teknoloji geliştirmeyi yasaklıyor ama ülkede birçok sivil nükleer santral var. Yakın geçmişte meydana gelen santral arızaları da halkın nükleere güvenini zedelemiş bulunuyor.