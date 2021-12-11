ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Kamala Harris'in huzurunda yemin etti

T24 Dış Haberler

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yeni görevi için yemin etti.

Harris, Twitter hesabından Flake'in yemin ettiği anın fotoğrafını paylaşarak, "Bugün, Büyükelçi Flake'i Türkiye'ye yeni temsilcimiz olması için yemin ettirme şerefine nail oldum" yazdı.

Yeni büyükelçi ile Kongre'de aynı dönemlerde görev yaptığını hatırlatan Harris, "Büyükelçi Flake ile Senato'da beraber çalışıp onun ülkesine duyduğu sevgiyi yakından görme fırsatım oldu. Devam eden hizmetleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Flake, Ankara büyükelçiliğine Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilmiş ve Kongre ekim ayında göreve getirilmesini onaylamıştı.

Uzun yıllar Cumhuriyetçi Parti'de görev yapmasına rağmen Flake, Trump'lı yıllarda dönemin başkanı ve Cumhuriyetçi Parti politikaları ile ters düşmüş, 2019'da senatörlükten emekli olmuştu. Flake, 2020 başkanlık seçimlerinde Biden'a destek vermişti.

T24 analisti Yinanç: ‘Trumpsever’ AKP iktidarına, Trump karşıtı Büyükelçi

T24 dış politika analisti Barçın Yinanç, Biden'ın Flake'i aday göstermesinden sonra yapılan 15 Temmuz 2021 tarihli 'Dış Politika ile İçli Dışlı' programında şu yorumu yapmıştı:

"Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet vardır. Ankara tarihte ilk kez Washington'a bir siyasi atama yaptı, Murat Mercan'ı gönderdi. Biden'ın demokrat seçmemesi dikkat çekici. İronik bir durum görüyorum ben burada. Cumhuriyetçi bir senatör ama Trump karşıtı bir senatör. (Türkiye'de) Mevcut iktidar Trumpçı bir iktidardı. Bu senatörün Türkiye sicilinin temiz olduğunu söylemek gerekiyor"

Flake'in Senato'da görev yaptığı yıllarda "Ermeni lobilerinden eksi oy aldığını" belirten Yinanç, "Türkiye ile ilgili de çok sert söylemleri bulunmuyor. İlginç bir siyasi profil. Ankara açısından da bir sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Bu aşamada özel bir görüş duymuş değilim. Mevcut büyükelçi ile ilgili bir memnuniyetsizlik var Ankara'da. Gelen gideni aratmasın derler. Mevcut profil çok agresif mesajlar verecek türden bir büyükelçi olmadığına dalalet. Olumsuz olmayı düşündüren bir şey yok. Olumlu olmayı düşündüren verilerin önümüzdeki dönemde gelmesi bekleniyor. Bu tür siyasi atamalarda büyükelçinin iki numarası çok güçlü bir isim olur, çekip çevirsin diye. Bakacağımız şey, yeni iki numara kim olacak" demişti.