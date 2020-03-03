ABD'yi hortum vurdu: 22 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen iki hortumda en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Resmi makamlar, hortum nedeniyle Nashville'de çok sayıda binada ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Tennessee Acil Durum Yönetimi, Tennessee’nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 48 binanın yıkıldığını, yüzlerce kişinin evsiz kaldığını, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Öte yandan, ABD’de “Süper Salı” olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee’de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildi ve bazı devlet okulları da hafta sonuna kadar kapalı tutulacak.