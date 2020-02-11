ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelen Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız"

Jeffrey'nin Başdanışmanı Rich Outzen ise "ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" diye konuştu.