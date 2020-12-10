ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, Forbes'un "en güçlü kadınlar" listesinde üçüncü sırada

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ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, Forbes dergisinin "100 en güçlü kadın" listesinde üçüncü sırada yer aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Forbes dergisi 2020 için "en güçlü 100 kadını" belirledi. ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, üçüncü sırada, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in altında yer aldı.

Forbes, Kamala Harris'in ABD'nin ilk kadın ve ilk azınlık mensubu başkan yardımcısı olacağını yazdı. Harris, seçimden sonra yaptığı konuşmada, bu "ilklerin" sahibi olduğunu ancak kendisinin son olmayacağını vurgulamıştı.

Forbes, Harris'in seçimden önce Donald Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence ile katıldığı bir tartışma yayınında sözünün kesilmesine verdiği "Başkan Yardımcısı, ben konuşuyorum" yanıtını da öne çıkan olaylar arasında gösterdi.

Forbes'un 2020 için belirlediği listede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Tokyo Valisi Yuriko Koiko gibi pek çok isim yer aldı.