ABD'nin Orta Doğu Komutanı ile SDG lideri bir araya geldi; Kobani, Washington'dan yardım garantisi istedi

Amerika’nın Orta Doğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie Suriye’nin doğusunda bir askeri tesiste Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Kobani’yle görüştü.

VoA'nın aktardığına göre McKenzie görüşme sonrası yaptığı açıklamda Kobani’nin ABD’den savaşçılarına yardım edeceğine dair garanti istediğini belirtti.

McKenzie karşılık olarak ABD'nin IŞİD karşıtı görevler sürdürmeye devam edeceğini, petrol alanlarının korunmasında SDG’ye yardımcı olacağını söylediğini kaydetti.

McKenzie bununla birlikte bu söylenenler için bir zaman sınırı belirtmediğini de aktardı.