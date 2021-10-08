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Dünya

ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde "bir cisme" çarptı

Denizaltının durumunun "güvenli ve stabil" belirtildi

08 Ekim 2021 14:17

T24 Dış Haberler

ABD'ye ait bir nükleer güçlü atak denizaltının Güney Çin Denizi'nde suyun altında giderken "bir cisme" çarptığı belirtildi

Kazada 11 denizci askerin hafif yaralandığı belirtildi. Hepsinin denizaltıda tedavi olduğu ifade edildi.

ABD Pasifik Donanması'ndan yapılan açıklamada USS Connecticut'un birkaç gün önce kaza yaptığını, denizaltının durumunun "güvenli ve stabil" olduğu ifade edildi. Kazada kimsenin hayati tehlike oluşturan yaralanma yaşamadığı ifade edildi. 

Açıklamada denizaltının çalıştırma sisteminin hasar görmediği, aracın geri kalanının hasarının incelendiği ifade edildi. Kaza hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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