ABD'nin Minnesota eyaletinde polis yine bir siyah vatandaşı öldürdü, halk sokağa döküldü

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ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un öldürüldüğü noktanın 16 kilometre uzağında bir başka siyah vatandaşın trafik çevirmesinde polis tarafından öldürülmesinin ardından eyalette protestolar başladı.

20 yaşındaki Daunte Wright'ın öldürüldüğü Minneapolis'in Brooklyn Center banliyösünde pazar gecesi yüzlerce protestocu polis merkezinin dışında toplandı. Çevik kuvvet protestoculara plastik mermi ve sersemletici bomba ile müdahale etti.

Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı protestocuların polis merkezine taşlar attığını ifade etti.

Polis ve yerel basına göre bir grup protestocu da şehirdeki bir alışveriş merkezindeki 20 kadar işletmeye zorla girdi. Bazı işletmelerin yağmalandığı iddia edildi.

Minnesota valisi, "Eyaletimiz yine polis güçleri tarafından öldürülen bir kişinin yasını tutuyor" derken Brooklyn Center'daki olayları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Floyd'u boğazına diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasının sürdüğü Minneapolis'te polis karşıtı gruplar bir süredir eylemler düzenliyordu.