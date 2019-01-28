ABD'nin gündeminde "sınır duvarı", dünyanın gündeminde Venezuela'daki "siyasi kaos" var

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

ABD gündeminde hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından meydana gelen gelişmeler var. Başkan Trump hükümetin duvara fon sağlanmadan açılmasını kabul etmişti, ama ABD basınına göre Trump "ulusal acil durum" ilan edip Kongre'nin desteğine ihtiyaç duymadan duvara fon sağlamayı planlıyor.

The Guardian'ın bugünkü nüshasının manşetinde İngiltere ve Galler'deki sulh ceza mahkemelerinin yarısından fazlasının kapatılması var. The i ise Brexit için belirlenen tarihe sadece 60 gün kaldığını, ancak ortada hâlâ belirli bir plan olmadığını belirtti.

Al Arabiya Sudan liderinin protesto ile ilgili açıklamalarını manşetine taşıdı. Birçok Avrupa gazetesinin gündeminde ise Venezuela'daki "siyasi kaos" ile ilgili gelişmeler var.

28 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | 2010'dan beri sulh ceza mahkemelerinin yarısı kapatıldı

The Guardian'ın haberine göre 2010'daki seçimlerde koalisyon hükümetinin seçilmesinden bu yana İngiltere ve Galler'deki 323 sulh ceza mahkemesinin 162'si, yani %50.2'si kapatıldı. 2010'daki seçimlerde Muhafazakar parti adayı David Cameron birinci parti olarak çıkıp İşçi Partisi'nin 13 yıllık tek parti hükümetine son vermiş, ancak tek başına hükümet olmak için yeterli oyu toplayamamıştı. Günümüzde Muhafazakar Parti hâlâ birinci parti konumunda. The Guardian'ın haberine göre insanlar sulh ceza mahkemesine ulaşmak için bazen 50 milden fazla yol gitmek zorunda kalıyor.

The i | 60 günde gidiyor mu?

AB'nin Brexit için belirlediği gerçekleşme tarihi olan 29 Mart'a 60 gün kaldı. The i'nin haberine göre May'in 'B planı' yarın Avam Kamarası tarafından oylanacak, ama planın ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgi açıklanmadı.

New York Times | Gayretli tarafta, Kongre gündemi tamamen değiştirmeyi zorluyor

ABD'deki hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından Kongre normal gündemine geri dönmeye çalışıyor. Yeni yılın ilk haftasıyla beraber ara seçimde seçilen Kongre görev yapmaya başlamıştı, bununla beraber Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçmiş, Cumhuriyetçiler ise Senato'daki çoğunluğunu arttırarak korumuştu. New York Times'ın haberine göre Kongre hükümet kapanması boyunca sonunda reddedilecek yasa tasarıları üretip oylamak zorunda kaldığı için partiler kendi siyasi gündemlerine odaklanamadılar. Habere göre önümüzdeki haftalarda iki parti de kendi siyasi vaatlerini Kongre'ye kabul ettirmek için mücadele verecek. NYT ayrıca önümüzdeki haftalarda "bölünmüş" Kongre'nin (İki farklı kolunda iki farklı partinin çoğunluğu var) nasıl işleyeceğine dair ilk işaretleri görüleceğini de belirtti.

The Washington Post | Trump duvara sıkıca tutunuyor

WP'nin haberine göre hükümet kapanması sınır duvarına fon sağlama konusunda bir anlaşmaya varılmadan sona erse de ABD Başkanı Donald Trump isteğinden vazgeçmedi. Habere göre Trump, Kongre'nin desteği olmadan duvara fon sağlayabilmek için "ulusal acil durum" ilân etmeyi planlıyor. Beyaz Saray Personel Şefi Mick Mulvaney, Fox News'a verdiği röportajda "Başkan Kongre'nin desteği olsa da olmasa da ülkeyi korumaya kararlı" dedi.

Wall Street Journal | Trump, Kongre’den kabul edebileceği bir duvar anlaşması geleceği konusunda şüpheci

WSJ'nin aktardığına göre Trump, Kongre'den duvar konusunda gelecek herhangi bir teklifin onu etkilemeyeceğini düşünüyor. Trump ayrıca ne olursa olsun duvarı inşa edeceklerini, gerekirse "ulusal acil durumun" ona verdiği güçleri kullanacağını belirtti.

Le Figaro | Guaido: “Çözüm, gaspın bitmesinden geçiyor”

Kendisini geçici başkan olarak atayan Venezuela muhalefet lideri Guaido Le Figaro’ya verdiği röportajda "Maduro diktatörlüğünü yıkmaya” kararlı olduğunu açıkladı. Guaido, özgür seçim talep ettiğini ifade etti.

Frankfurter Allgemeine | Ordu için güç mücadelesi başlıyor

FAZ, Venezuela'da silahlı kuvvetleri hangi liderin kontrol ettiğinin çok kritik olduğunu ve silahlı kuvvetleri kontrol etmenin "iktidarın anahtarı" olduğunu belirtti. Habere göre silahlı kuvvetlerden gelen açıklamada "Her zaman sadık olacaklarını, asla hain olmayacaklarını" belirtti, ancak Maduro ve Guiado hâlâ ordunun kontrolü için bir mücadele içinde.

Al Arabiya | Beşir, Sisi ile bir araya geldikten sonra medyayı Sudan'daki protestoları abartmakla suçladı

Sudan Başkanı el- Beşir ve Mısır Abdülfettah es-Sisi bir toplantı gerçekleştirdi. Beşir görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sudan Başkanı ülkesinde bir protesto olduğunu ve bunu inkar etmediklerini, ama durumun medyanın anlattığı gibi olmadığını belirtti.