ABD'nin Florida eyaletinde Amerikan güreşi, 'kriz esnasında gerekli meslek' ilan edildi

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ABD'nin Florida eyaleti amerikan güreşini "kriz sırasında gerekli meslek" ilan etti. WWE, salgın boyunca Florida'da çekim yapabilecek.

Orange County Belediye Başkanı Jerry Demings yaptığı basın açıklamasında, "Sanırım ilk başta yapılan değerlendirmede gerekli meslek olarak görülmediler. Valilikle yapılan bazı görüşmelerden sonra listeye eklendiler ve bu sebeple açık kalmaya devam edebilirler" dedi.

İlk olarak Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'in 9 Nisan'da bir notla gündeme getirdiği karara göre WWE, seyircisiz salonlarda yapıldığı sürece karşılaşma düzenlemeye ve çekim yapmaya devam edebilecek.

Florida eyaletinde geçen haftalarda yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalma emri' verildi. Eyalette süpermarketler ve eczaneler gibi "kriz sırasında gerekli meslek" ilan edilmeyen işletmeler geçici süreyle kapatıldı.