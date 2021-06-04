ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Fauci, Aralık 2019'dan önce Vuhan'daki laboratuvarda hastalananların tıbbi kayıtlarını istedi

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Çin'den ilk Covid-19 vakası kaydedilmeden önce Vuhan'daki laboratuvarda hastalanan dokuz çalışanın tıbbi kayıtlarını vermesini istedi.

The Financial Times'ın aktardığı habere göre, ABD Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, "2019'dan önce hastalandığı belirtilen kişilerin tıbbi kayıtlarını görmek istiyorum. Gerçekten hastalar mıydı ve onları hasta eden neydi?" dedi.

ABD istihbarat servisleri, Koronavirüs'ün ilk tespit edildiği 2019'un aralık ayından önce Vuhan'daki viroloji laboratuvarında ciddi hasta olduğu belirtilen kişilerle ilgili raporları inceliyor. Çinli bilim insanları ve yetkililer ise, virüsün laboratuvardan sızdığı teorisini tamamen reddediyor.

Financial Times'ın aktardığına göre, Dr. Fauci virüsün insanlara hayvanlar yoluya geçtiği tezine inanmayı sürdürdürüyor ve Vuhan'daki laboratuvar ekibi hastaysa bile bunun başka bir türden geçmiş olabileceğini belirtiyor.