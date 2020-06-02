ABD'nin Covid-19 mücadelesinde en yetkili isim Dr. Fauci: Trump'ı 2 haftadır görmedim

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ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, bir süredir kameralar karşısında görülmemesine yönelik sorulara yanıt verdi. Fauci, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmelerinin ciddi derecede azaldığını, görev gücü toplantılarının eskisi kadar sık olmadığın söyledi.

Guardian'ın aktardığı habere göre, uzun zamandır Koronavirüs Görev Gücü toplantılarının gerçekleşmediği, Dr. Fauci'nin Covid-19'da son duruma ilişkin ekran önünde açıklama yapmaması üzerine Fauci'nin gözden çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin soru işaretleri doğmuştu.

Stat News'tan bir muhabirin Covid-19 aşısı hakkında Trump'la görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Fauci, "Hayır, fark etmişsinizdir Görev Gücü toplantıları eskisi kadar sık olmuyor. Ve kesinlikle benim de Başkan'la görüşmelerimin sıklığı ciddi oranda azaldı" ddi.

Fauci, Covid-19 gündemli toplantıları eskiden her gün yaptıklarını Trump ile de her toplantıdan sonra konuştuğunu söyledi.

Dr. Fauci, CNN muhabiri Jim Sciutto'ya da Trump'la iki haftadır görüşmediğini, son etkileşimlerinin 18 Mayıs'taki bir telekonferans olduğunu söyledi.

Dr. Fauci, aktif olarak günlük açıklamalar yaptığı dönemde ABD'de ekonominin yeniden başlamasının ve hareketliliğin yol açacağı tehlikeye karşı uyarmıştı.

ABD'de son verilere göre Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini, can kaybı ise 105 bini aştı.