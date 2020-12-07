ABD'nin California eyaletinde üç hafta boyunca Koronavirüs karantinası uygulanacak

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ABD genelinde günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler 200 bini aşarken California eyaleti artan vakalar ve yoğun bakım yoğunluğu nedeniyle sıkı önlemler uygulama kararı aldı. Pek çok işletme kapanırken Noel tatili dahil olmak üzere üç hafta boyunca toplanmalar yasaklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, California Valisi Gavin Newsom, yeni kısıtlamaların Mart ayında ABD genelinde alınan "evde kalma" kararından bu yana en sıkı önlemler olduğunu açıkladı. Güney California'nın geniş bir bölgesi, San Francisco sahil bölgesi ve Orta Vadisi'nin önemli bir bölümünde karantina önlemleri uygulanmaya başladı.

Eyaletin kamu sağlığı departmanı kısıtlama uygulanan bölgelerde yoğun bakım yoğunluğunun arttığını, yüzde 15'in altına düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda pek çok işletme kapanırken insanlar da üç hafta boyunca kendi evlerinde yaşayan kişiler dışında toplanmalara katılamayacak.

California eyaletinde bugüne kadar 1.3 milyon vaka kaydedildi ve cuma günü günlük Koronavirüs vaka rekoru 25 bin 68 ile kırıldı.

ABD genelinde de Koronavirüs vaka artışı sürüyor. ABD'de cumartesi günü kaydedilen günlük vaka sayısı 200 bini; ölümler ise 2 bini aştı.