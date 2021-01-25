ABD'nin Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci: Trump döneminde Koronavirüsle mücadele ekibi içinde "piknikteki kokarca" gibiydim

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Joe Biden yönetiminin Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Donald Trump yönetiminde Koronavirüs görev gücü ekibindeki durumunu "Kendimi piknikteki kokarca gibi hissettim" ifadeleriyle anlattı.

New York Times gazetesine konuşan Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs salgınını ele alış biçimiyle eleştirilen Trump yönetiminde Koronavirüs görev gücünde görev almakla ilgili konuştu. Salgının başından bu yana Donald Trump'la sık sık ters düşen ancak görevinden istifa etmeyen Fauci, "Görevi bıraksaydım bir boşluk oluşurdu. Beyaz Saray ekibi gerçek sorunları görmezden gelir ve 'durumun ne kadar iyiye gittiğine' dair konuşmalar yapardı. Ben ise her zaman 'Bir dakika arkadaşlar bu ciddi bir iş' derdim yani bir anlamda piknikteki kokarca gibiydim" dedi.