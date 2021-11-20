ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'a: İktidarı zorla ele geçirirseniz insani yardımlar dışındaki yardımlar kesilir demiştik

West, sosyal medya hesabından, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki'nin ABD Kongresine yazdığı açık mektubuna cevap verdi. Muttaki'nin mektubunun, Afganistan'ın ekonomik ve insani kriz hakkındaki gerçekleri yanlış yorumladığını belirten West, Afganistan'ın ne yazık ki ağustostan önce yıllardır süren savaş, kuraklık ve Covid-19 salgınıyla şiddetlenen korkunç bir insani krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı. ABD'nin Afganistan'a insani yardım yapmaya devam edeceğini söyleyen West, sadece bu yıl içinde 474 milyon dolar insani yardım sağladıklarını aktardı.