ABD'nin Afganistan'dan resmen çekileceğini açıklamasının ardından Bakan Blinken'dan Kabil'e sürpriz ziyaret

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın çekilme kararını resmen duyurumasından 24 saatten kısa süre sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmeden sonra basın açıklamasında bulunan Blinken, ''Ziyaretimle ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne ve Afganistan halkına bağlılığını göstermek istedim'' dedi.

Blinken, ''Partnerliğimiz değişse de kalıcı olacaktır'' dedi.

Gani, ABD'nin askerlerini çekme kararına saygı duyduklarını ve önceliklerini belirleyeceklerini söyledi.

ABD ve NATO, dün ülkeden askerlerini tamamen çekme kararı aldıklarını duyurdu. ABD, 11 Eylül'e kadar ülkeden tamamen çekilmiş olacağını bildirdi.