ABD'nin Afganistan'daki tahliye operasyonunun 1975'te Vietnam'da yaşananlara benzetilmesi ne kadar gerçekçi?

Hem uzmanlar hem de ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den bazı temsilciler, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi ile "Saygon'un düşüşü" olarak adlandırılan olay arasında kıyaslamalar yaptı.

'Saygon'un düşüşü' neydi?

ABD'de ve Batı dünyasında "Vietnam Savaşı", Vietnam'da ise "Amerikan Savaşı" olarak bilinen savaş, Kuzey Vietnam'daki komünist yönetim ile Güney Vietnam ve onu destekleyen ABD arasındaydı.

20 yıla yakın süren savaşın maliyeti ve yarattığı yıkım büyük oldu ve Amerikalılar arasında da bölünmeye yol açtı.

Saygon, bugün Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City adıyla anılıyor.

Batıda "Saygon'un düşüşü" olarak ifade edilen olay ise o zamanlar Güney Vietnam'ın başkenti olan şehrin, Vietkong olarak da bilinen Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin komünist güçleri tarafından ele geçirilmesini ifade ediyor.

Soğuk Savaş döneminde yaşanan olayda, Sovyetler Birliği ve müttefikleri Kuzey Vietnam'ı desteklerken, Güney Vietnam da başta yüz binlerce ABD askeri olmak üzere Batılı güçler tarafından destekleniyordu.

Komünistlerin Fransız sömürge kuvvetlerine karşı 1940'lı yıllarda başlattıkları mücadele, Saygon ve ülkenin tamamının kontrolünün 1975'te ellerine geçmesine dek sürdü.

Vietnam Savaşı ise 1965'ten 1973'e dek süren Amerikan işgalini kapsıyor.

Kuzeyde mevzilenmiş komünist güçler, Ho Şi Min liderliğinde 1954'te Fransızları bozguna uğrattılar.

Ülke, yapılan anlaşmalarla komünist Kuzey ve ABD'nin desteklediği Güney olmak üzere ikiye bölündü.