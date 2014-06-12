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Dünya

ABD, Musul'daki saldırıdan 'kaygılı'

ABD yönetimi IŞİD'in Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlediği saldırıdan kaygılı olduklarını belirterek, baskını 'en güçlü' şekilde kınadı

12 Haziran 2014 00:03

ABD yönetimi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensuplarının Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlediği baskını "en güçlü" şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısına, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesinden bahsederek başladı.

İki Bakanın, "Musul'da bozulmakta olan güvenlik durumuna ve ve IŞİD mensuplarının Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlediği baskına yönelik ortak kaygılarını" dile getirdiklerini belirten Psaki, saldırıyı en güçlü biçimde kınadıklarını söyledi.

Psaki, konsolosluk çalışanlarının alıkonulmasına yönelik kaygılarını da dile getirerek, "Türkiye'nin kaçırılan diplomatik personelinin bir an önce serbest bırakılması noktasında Türkiye ve uluslarararası toplumun çağrılarına katılıyoruz" dedi.

 

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