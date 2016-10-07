ABD: Musul'da Türkiye'nin olup olmaması Irak hükümetine bağlı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’nin Irak’taki rolünün Bağdat hükümetiyle koordine edilmesinin önem taşıdığını, Irak’ın tüm komşularının bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Toner Irak konusunda da, koalisyon güçlerinin Musul’a düzenleyeceği olası bir operasyonda, Irak’ın komşularının bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğini, Irak’ta yapılması olası operasyonların Irak hükümeti önderliğinde olacağını, Türk askerinin bu operasyonlarda yer alıp almayacağının Irak yönetimine bağlı olduğunu belirtti.

Toner, günlük basın brifinginde, Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığına Irak hükümeti ve meclisinden gelen tepkiler ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin soruları da yanıtladı.

“Daha önce de söylediğimiz gibi, genel anlamda, Irak’ın tüm komşuları Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli” diyen Toner, IŞİD karşıtı küresel koalisyonun Irak’taki faaliyetlerinde bunun temel bir önem taşıdığını ve tüm ortaklardan bu şekilde davranmalarını beklediklerini belirtti.

Toner, ”Musul (operasyonu) ve gelecekteki operasyonlar hakkında Türkiye, Irak, sahadaki diğer güçler, Kürt güçlerle olan diyaloğumuzun bir parçası koordinasyon ve hepimizin aynı hedefe odaklandığından, herkesin Musul’un özgürleştirilmesi ve DAEŞ’in Irak’tan atılması hedefini başarmak için güçlü koordinasyon halinde çalıştığından emin olmak” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Bu bağlamda Türk güçleri koordinasyona yardımcı mı?” sorusu üzerine Toner, “Türkiye’nin Irak’taki rolü hakkında konuşmak Iraklılar’a ve Irak hükümetine bağlı. Türkiye’nin Irak’taki rolü ne ise, bunun Irak hükümetiyle koordine edilmesi önemli” dedi.

Türkiye’de kapatılan medya kuruluşlarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Toner, bu konudaki endişelerinin değişmediğini söyledi.

Türk hükümetinin darbe girişimine güçlü bir tepki verdiğine ve olayın nedenleri ve sorumluları hakkında soruşturma yürüttüğüne dikkati çeken Toner, bu çabanın Türkiye’nin demokratik kurumları, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve Türkiye’nin anayasasının temel sütunları üzerinde etkisi olmaması gerektiği uyarısını yineledi. Toner, Türk hükümetine de bu mesajı iletmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Mark Toner, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yüzlerce gazetecinin gözaltına alınması ve çok sayıda medya kuruluşunun kapatılması ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, ‘Türk hükümetinin darbe girişimi sonrası sert müdahalelerde bulunduğunu, arkasında kim olduğuna ilişkin araştırmalarını izlemekteyiz. Ancak bu girişimlerin Türkiye’nin demokratik kurumlarına, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik olmaması gerektiğini de başından beri söyledik’ diye konuştu.