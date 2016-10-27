ABD: Musul Operasyonu'nda 800'den fazla IŞİD'li öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri almak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonda şu ana dek örgütün 800-900 civarında militanının öldürüldüğünü söyledi.

Joseph Votel, Fransız habere ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, IŞİD'lilerin Musul sokaklarında dolaştığını vurguladı, bu nedenle savaşçılar halkın arasına karıştığı için kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu belirtti.

Musul Operasyonu başlamadan önce kentte 5 bin kadar IŞİD militanı bulunduğu düşünülüyordu.

Operasyonun başlamasından bu yana kara ve hava saldırılarında belirli alanlarda ilerleme kaydedildi.

Ancak komutanlar yine de Musul'u ele geçirmenin haftalar sürebileceğini söylüyor.

Operasyona 50 bini bulan Iraklı güvenlik güçleri, Peşmergeler, Sünni aşiretler ve Şii milisler katılıyor.

Bu güce, 100 kadar ABD'li asker danışmanlık yapıyor ve koalisyon uçaklarının hava saldırılarını koordine ediyor. Diğer bazı Amerikan birlikleri de yakınlardaki üslerinden ateş desteği veriyor.

Irak hükümeti ise ABD'li komutanlara verdiği bilgide 57 Iraklı askerin öldüğünü ve 250'sinin yaralandığını söyledi. Peşmerge güçlerinin ise 20 ila 30 arasında kayıp verdiği düşünülüyor.

Yüzlerce IŞİD militanının öldürülmesine karşın, Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı General Stephen Townsend Irak birlikleri kente yaklaştıkça, IŞİD'in savunmasının daha da güçleneceğini söyledi.

Musul'un 40 kilometre güneyindeki Şura bölgesinde, IŞİD'in sert direnişi ilerlemeyi durdurdu. Terörle Mücadele Servisi'ne bağlı seçkin birliklerin ilerleyişi de kentin altı kilometre doğusundaki Bazwaya'da durdu.

Ancak özel birliklerin komutanı General Haydar Fadıl Associated Press'e yaptığı açıklamada, operasyonlarının tam olarak durmadığını ve kente girmek için takviye birlikler beklediklerini söyledi.

Şu ana dek 11 bin 700 sivil Musul bölgesinden kaçtı. BM'nin en kötü durum senaryosuna göre bu sayı 700 bini bulabilir.