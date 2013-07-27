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Dünya

ABD: Mursi'ye verilen hapis cezasından endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki: Mursi'nin salıverilmesine çalışma yönünde bir sürecin önemli olduğuna inanıyoruz

27 Temmuz 2013 04:07

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye verilen hapis cezası kararı ile ilgili haberdelerden "derin endişe" duyduklarını belirterek, "Mursi'nin salıverilmesine çalışma yönünde bir sürecin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. 
Psaki'ye, günlük basın toplantısında, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için "ülkede düşmanca eylemler yürütmek ve Hamas hareketiyle casusluk çalışmalarında bulunmak" suçlamasıyla verilen 15 günlük hapis cezası kararı soruldu. 
Mahkemenin Mursi'yi tutuklama kararına yönelik haberden "derin endişe" duyduklarını belirten Psaki, "Spesifik cezalar konusunda konuşamam ama Mursi'nin salıverilmesine çalışma yönünde bir sürecin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu süreç, kendisinin bireysel güvenliğine saygılı olmalı ve Mısır'daki kırılgan siyasi durumu dikkate almalı" diye konuştu. 
Başka bir soru üzerine, Mursi'nin kişisel güvenliği ve kendisine yönelik muamelenin son derece önemli olduğunu hem kamusal hem de özel alanlarda ifade ettiklerini kaydeden Psaki, keyfi tutuklamalara yönelik kaygılarını yineledi. 

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