ABD Moskova Büyükelçiliği, "dostça davranmayan ülke" ilan edildikten sonra çoğu vize hizmetini durdurdu

T24 Dış Haberler

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Ruslara yönelik çoğu vize servisini durduracağını ve ABD vatandaşları için de acil olmayan konsolosluk servisleri vermeyeceğini belirtti. Moskova, gelecek aydan itibaren "dostça davranmayan ülkelere" yönelik işe alma yasağını yürürlüğe sokuyor. Bu büyükelçilikte çalışanların %75'inin işini kaybedeceği anlamına geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta "dostça olmayan" ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına kota getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin listede olduğunu belirtmişti.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Mayıs'tan itibaren Moskova'daki Büyükelçilik konsolosluk servislerini sadece acil durumda ABD vatandaşlarına hizmet edecek ve acil göç vizeleri verecek şekilde azaltacak" denildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik rutin noter hizmetlerini, yurtdışındaki doğumlara dair konsolosluk raporlarını ve pasaportların yenilenmesini yeni bir açıklamaya kadar yapmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, diplomatik pasaportlar dışında göç dışı vizeler verilmeyeceğini de ifade etti.