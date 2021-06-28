ABD Moskova Büyükelçiliği, 1 Ağustos itibariyle vize ve konsolosluk hizmetleri vermeyi bırakıyor

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Büyükelçi John Sullivan, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde verdiği vize ve diğer konsolosluk hizmetlerini 1 Ağustos itibariyle durduracağını söyledi.

Sullivan, gerekçe olarak Kremlin'in kendilerini "dost olmayan ülkeler" listesine ekleyerek Rus vatandaşı istihdam etmelerini yasaklamasını gösterdi.

Dohzd'a konuşan Büyükelçi, "1 Ağustos'tan sonra burada çok az insan çalışacak. Bu yüzden hem ABD'lilerin hem de Rusların çok ihtiyaç duyduğunu bildiğim konsolosluk hizmetlerini vermeyeceğiz" dedi.

Rus vatandaşları artık turistik, çalışma, göç ve eğitim vizelerine başvurmak için başka ülkelerdeki ABD konsolosluklarını kullanmak zorunda kalacak.

Büyükelçilik aynı zamanda Rusya'daki ABD vatandaşlarına rutin pasaport işlemleri ve yurt dışında yapılan doğumları bildirme gibi hizmetler de veremeyecek.

Sullivan, "Bu sadece ABD-Rusya ilişkileri için bir engel değil. Hem Rusya hem de ABD'deki insanlar için kişisel ve ticari sorunlar yaratacak" dedi.