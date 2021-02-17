ABD, Mısır'a yaklaşık 200 milyon dolar değerinde füze satılmasını kabul etti

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ABD, Mısır'a yaklaşık 200 milyon dolar değerinde silah satılmasını kabul etti ancak ülkedeki insan hakları ihlallerinin üzerine gitmeye devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Yemen iç savaşındaki askeri operasyonlarına destek vermeye son vereceğini duyuran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçağı satımını inceleme altına alan Biden yönetimi, Mısır'a 168 taktik füze satmayı kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Raytheon yapımı Rolling Airframe Füzeleri'ni kendilerinden Kızıl Deniz'de ve liman bölgelerinde savunma kapasitelerini artırabilmek için Mısır donanmasının talep ettiğini söyledi.

Satışın önce Kongre incelemesinden de geçeceğini hatırlatan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Orta Doğu'da önemli bir stratejik partner olmaya devam ettiğini söyledi.