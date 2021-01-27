ABD Merkez Komutanlığı, 'Kobani'nin Kurtuluş Günü'nü kutladı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kobani kentinden radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in çekilmesinin yıl dönümünü kutladı.

ABD liderliğinde IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto'nun paylaşımını alıntılayan CENTCOM resmi Twitter hesabı, 26 Ocak'ta "Mutlu Kobani'nin Kurtuluş Günü" şeklinde paylaşımda bulundu.

Marotto'nun alıntılanan tweetinde, "Bugün Kobani'nin Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te IŞİD karşıtı koalisyonun havadan desteklediği Kürt savaşçılar Kobani'yi kurtardı ve IŞİD'in yenilmez olduğunu göstererek stratejik bir zafer elde etmelerini önledi. Güvenilir ve kabiliyetli bir ortaklığa örnek teşkil ettikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz" yazdı.