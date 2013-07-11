ABD Merkez Bankası konuştu, altın yükselişe geçti

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin dün yaptığı konuşma piyasalarda kısa vadede dengeleri değiştirdi. Altın 1290 doları geçerek iki buçuk haftanın zirvesine ulaştı. Dolarda kısmi düşüş yaşandı. Ancak cari açık rakamlarıyla dolar tekrar yükselişe geçti. Borsa dünkü hızlı düşüşün ardından büyük ölçüde toparlandı.

Günlerdir beklenen Ben Bernanke'nin yeni konuşması piyasa dinamiklerini değiştirdi. Ben Bernanke dün bir konferansta yaptığı konuşmada öngörülebilir gelecekte genişlemeci politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Fed tutanaklarında da Fed üyelerinin büyük çoğunluğunun mevcut verilerle tahvil alımına devam sinyali vermesi altında büyük yükselişlere yol açarken doların değer kaybetmesine yol açtı. Borsa İstanbul da gelişmekte olan ülke piyasaları gibi büyük yükselişlerle açıldı.

Altında hızlı yükseliş

ABD'nin istihdam hedefi olan yüzde 6,5'e ulaşılması durumunda bile tahvil alımlarına devam edeceği sinyali veren Ben Bernanke'nin bu açıklamaları kısa vadede en çok altını etkiledi. Açıklama öncesi ons başına 1250 dolarda seyreden altın şu dakikalarda yüzde 2,57 artışla 1293 seviyesine kadar gelerek 1300 dolar sınırına dayandı. Böylece altın son iki buçuk haftanın zirvesini gördü. Altın en son bu seviyelerde 24 Haziran'da ulaşmıştı.

ABD doları değer kaybetti

19 Haziran'da Ben Bernanke'nin tahvil alımını sonlandırmak için 2014 yılını vermesi altında büyük düşüşe yol açmıştı. Amerikan faizlerinin bu açıklamanın ardından yüzde 2,60'ları geçmesi sonucu altından büyük çıkışlar yaşanmış, hedge fonları da uzun vadeli altın pozisyonlarını kapayınca düşüş sertleşmişti.

ABD'de işsizlik oranı Haziran'da değişmeyerek yüzde 7,6'da kalmıştı. Ben Bernanke yüzde 6,5 işsizlik oranını hedef olarak belirlemişti.

Piyasalar bugün Ben Bernanke'nin uluslararası piyasaları yumuşatıcı açıklamaları etkisinde giriyor. Teşviklerin devam edeceğini söyleyen Ben Bernanke ABD işsizliği yüzde 6,5'e gelse de tahvil alım programına devam edebileceği sinyalini verdi. Bu açıklamanın ardından dolar dünyadaki para birimlerine karşı değer kaybederken Euro-dolar paritesi de 1,30'un üstüne çıktı.

Açıklama uluslararası borsaları da pozitif etkiledi. Gelişmekte olan ülkelerin borsalarında büyük yükselişler gözlemlendi. Şangay borsası yüzde 3,45 oranında prim yaptı. Rusya RTSI yüzde 2,13 yükselişle devam ediyor. Bernanke açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'un da yükseliş trendine girmesi bekleniyor.

Borsaya Bernanke dopingi

Açılışta BIST 100 beklendiği gibi ciddi bir toparlanma yaşadı. Bernanke'nin yumaştıcı açıklamaları sonrası BIST 100 açılışta yüzde 2,50 prim yaparak 72 bin 853 puana yükseldi. Açılışın ardından yükseliş artarak yüzde 2,78'e çıktı. Borsa şu dakikalarda 73 bin 15 puandan seyrediyor. Dün hızlı düşüş yaşayan bankacılık endeksinde de yükseliş oranı yüzde 4'e dayandı.

Dolar 1,94TL'de

Dün Merkez Bankası'nın 1 milyar 300 milyon dolarlık altı döviz satım ihalesiyle müdahale ettiği dolar Ben Bernanke'nin açıklamalarının ardından geri çekilmeye başladı. TL karşısında dolar değer kaybederken 1.9360 TL'ye kadar geri çekildi. Euro Dolar paritesinin 1.30 TL'ye çıkması ile doların ateşi de biraz sönmüş oldu. Ancak cari açık verisinin beklentileri aşmasıyla dolar tekrar 1.94 TL'ye çıktı.

Gösterge faiz 14 ayın zirvesinde

Merkez Bankası'nın ek parasal sıkılaştırmaya gitmesiyle birlikte yükselişi hız kazanan gösterge faiz yükselişini bugün de sürdürdü. Gösterge faiz yüzde 9,42'ye yükselerek Mayıs 2012'de bulunduğu seviyelere kadar yükseldi.

ABD işsizliği önemli

Dün açıklanan Fed tutanaklarında tahvil alımının düşmesi için işsizliğin somut bir şekilde düşmesinin önemi vurgulandı. Tutanaklarda çoğunluğun mevcut verilere bakarak tahvil alımına devam edilmesi gerektiğini söylemesi uluslararası piyasalarda yankı bularak yükselişlere yol açtı.