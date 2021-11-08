T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Meksika ve Kanada sınırlarını 19 ayın ardından tekrar açtı

08 Kasım 2021 21:08

ABD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmadığı müddetçe giriş çıkışlara izin vermediği Kanada ve Meksika sınırlarını, 19 ayın ardından tam aşılı kişilerin geçişine yeniden açtı.

Beyaz Saray'ın duyurduğu yeni sınır politikası kapsamında, 19 aydır sadece zaruri geçişlere açık olan Kanada ve Meksika sınırları yolcu geçişine açıldı.

Bugünden itibaren Covid-19'a karşı tam aşılı olan kişiler aşı kanıtlarını göstererek, kara, hava ve deniz yoluyla ABD'ye giriş ve çıkış yapabilecek.

ABD yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de Kanada ve Meksika sınırlarını kapatmıştı.

ABD KanadaABD MeksikaABD sınırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24