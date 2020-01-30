ABD-Meksika sınırında dünyanın en uzun kaçakçılık tüneli keşfedildi

ABD'nin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tüneli bulundu. Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile California eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun bin 313 metre olduğu belirtildi.

14 futbol sahası uzunluğuna denk geldiği söylenen tünelde geniş raylı demir yolu sistemi, havalandırma, yüksek voltajlı elektrik kabloları, paneller, tünel girişinde bir asansör ve bir drenaj sistemi de olduğu açıklandı.

Yerin yaklaşık 21 metre altında ve 70 santimetre genişlikte olduğu aktarılan tünelde herhangi bir kaçakçıya ya da uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilirken, tünelin San Diego şehrinde nereye açıldığı ise belirtilmedi.

2014 yılında yine San Diego şehrinde bulunan en uzun ikinci tünel 904 metre uzunluğundaydı.

Yetkililer tüneli hangi kartelin yapmış olabileceği konusunda bir bilgi paylaşmadı. Fakat o bölgede temmuz ayında ABD'de müebbete mahkum edilen 'El Chapo'nun liderliğindeki çetenin etkin olduğu biliniyor.