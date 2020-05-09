ABD, Maduro'ya düzenlenen 'darbe girişimini' organize ettiği iddialarını yalanladı: Biz yapsak efektif olurdu

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konsey bir kez daha Vaşington'un bu hafta başında "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek" için yapılan darbe planı ile bir bağlantısı olmadığını duyurdu.

Konsey, ABD'nin böyle bir girişimde bulunması durumunda bunun, "açık, direkt ve efektif" olacağını belirtti.

Yapılan açıklamada ABD hükûmetinin konu ile hiçbir ilgisi olmadığı savunulurken, aksi yöndeki iddiaların "güvenilir olmadığı" belirtildi.

Venezuela hükûmeti hafta başında Maduro'yu devirmek için bir plan yapıldığını ancak girişimlerinin engellendiğini duyurmuştu. Eski bir ABD özel güçler askeri olan Jordan Goudreau, bir girişimde bulunduklarını söyledikten sonra olayla ilgili olarak "paralı asker" olduğu iddia edilen 2 ABD vatandaşı tutuklandı. Maduro, olayda Vaşington'un parmağı olduğunu iddia etmişti.