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Dünya

ABD LİBYA'YA YAPTIRIM HAZIRLIĞINDA WASHINGTON (A.A)

26 Şubat 2011 01:15

-ABD LİBYA'YA YAPTIRIM HAZIRLIĞINDA WASHINGTON (A.A) - 25.02.2011 - ABD'nin Libya'daki şiddet olaylarına yanıt olarak bu ülkeye yaptırım uygulanmasına yönelik planlarında mesafe aldığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla ek yaptırımlar ve alınabilecek diğer çok taraflı önlemler konusunda çalışmakta olduğunu da söyledi.  Jay Carney, yüzlerce Amerikan vatandaşının Libya'dan tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın pazartesi günü Washington'da ülkedeki durumu görüşmek üzere BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya geleceğini de belirtti.

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