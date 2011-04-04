ABD, Libya’dan çekiliyor!

T24

Müttefiklerin Libya liderini devirmek için açık bir stratejisinin bulunmaması nedeniyle ABD’nin aldığı bu kararın işlerin daha da sarpa sarmasına sebep olmasından endişe ediliyor. ABD, Libya hava operasyonuna F-15, F-16 ve B2 bombadırman uçaklarından oluşan 90 uçaklık filoyla katılıyordu. ABD’nin bu uçaklarını çekmesinin ardından NATO komutasında 143 uçak kalmış oldu. Bunların 17’si İngiliz, 33’ü ise Fransız savaş uçaklarından oluşuyor. Öte yandan Libya’da, isyancılar ile Kaddafi güçleri arasındaki çatışmalar da Misrati kentinde tıkandı. İki tarafından şehrin kontrolü için günlerdir çatıştığı, ancak Kaddafi güçlerinin Başkent Trablus’a oldukça yakın olan bu kentin kontrolünü vermeye niyetli olmadıkları belirtiliyor.