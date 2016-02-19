ABD, Libya'da IŞİD'i vurdu

ABD jetlerinin, Tunus’ta geçen yıl 39 kişinin öldüğü saldırının organizatörlerinden olduğu belirtilen IŞİD liderlerinden Noureddine Kuşhan’ı, Libya'da hedef alan bir hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Son dönemde IŞİD'in Suriye ve Irak'tan kaçan üst düzey isimlerinin Libya'ya yerleştikleri haberleri geliyordu. ABD basını, ABD hava kuvvetlerinin Libya'da IŞİD'e yönelik hava saldırısında en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.

AFP'nin haberine göre, askeri eğitim kampına yönelik hava saldırısında IŞİD'in liderlerinden birinin saldırıda öldürüldüğü düşünülüyor.

Russia Today'in haberine göre, saldırının hedefinde, geçen yıl Tunus'ta 22 kişinin öldürüldüğü Bardo Müzesi saldırısı ve Susa kentinde 38 kişinin öldürüldüğü sahil katliamıyla bağlantılı olan Noureddine Chouchane bulunuyor. Yetkililer, Chouchane'nin öldürülüp öldürülmediğini araştırıyor.

Libya'nın Sabratha kentinin belediye başkanının yaptığı açıklamada, Trablus'un batısında, Tunus sınırı yakınındaki kentte bir binanın bombalandığını söyledi. Belediye başkanı, 41 kişinin öldüğünü söylerken, ölenlerin çoğunun Tunuslu olduğunu ifade etti.

BBC'ye göre saldırıda İngiliz hava üsleri kullanıldı.

Son dönemde IŞİD'in Suriye ve Irak'tan kaçan üst düzey isimlerinin Libya'ya yerleştikleri haberleri geliyordu. ABD ordusunun Libya'da IŞİD'in eylemlerini takip ettiği belirtiliyor.

Şişani Libya'da mı?

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, geçen hafta BBC'nin sorularını yanıtlarken, ülkesinin Libya'daki militanları hedef almaya devam edeceğini belirterek, "Bazı şeyleri kendi başımıza yapma seçeneğimiz her zaman açıktır" demişti.

IŞİD’in 18 Mart'ta Tunus'un başkenti Tunus'ta Bardo Müzesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si saldırgan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

26 Haziran’da Tunus'un turistik Susa kasabasındaki beş yıldızlı bir otelin plajında düzenlenen silahlı saldırıda ise, 1'i saldırgan 39 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmıştı. Ölenlerden 30'unun İngiliz turist olduğu açıklanmıştı.