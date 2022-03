ABD'li yetkililer: Rusya, Ukrayna'yı işgal için gereken askeri gücün yüzde 70'ini topladı

T24 Dış Haberler

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebilmesi için askeri gücünün yüzde 70'ini topladığını söyledi. ABD basını ise olası bir Rusya işgalinin 50 bin sivilin ölümüyle sonuçlanabileceğini aktardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Batı-Moskova gerilimi sürerken The New York Times ve Washington Post gazeteleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hızla Kiev'in alınmasına ve 50 bin sivil ölümüne neden olabileceğini paylaştı. Associated Press'e konuşan bir ABD'li yetkili bu rakamı doğruladı ancak nasıl belirlendiği detaylandırılmadı.

ABD'li yetkililer, Rusya ordusunun Ukrayna sınırına neredeyse 83 tabur taktik grubu yerleştirdiğini, her birinin 750-1000 asker arasında değiştirdiğini söyledi. Yetkililer, iki hafta önce bu sayının 60 olduğunu söyledi.

İki ABD'li yetkili, Rusya'nı Ukrayna'ya topyekun işgali için 110-130 arası tabur kullanabileceğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağını değerlendirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek haftalarda işgal planladığına işaret eden birkaç gösterge olduğunu söyledi. Öte yandan diplomatik çözüm seçeneğinin hala açık olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmasının ardından Batı ülkeleri Moskova'nın bir işgale hazırlandığını savunuyor. ABD, geçen günlerde Doğu Avrupa'ya 3 bin asker göndereceğini açıkladı.

Moskova, Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddialarını reddediyor.