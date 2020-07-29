ABD'li yetkililer: Rusya istihbaratı, İngilizce sitelerden Koronavirüs hakkında yanlış bilgiler yayıyor

T24 Dış Haberler

ABD'li yetkililer, Rusya istihbarat servislerinin İngilizce siteler kullanarak Koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgiler yaydığını iddia etti.

AP'nin aktardığına göre yetkililer, Rusya'nın 3 Kasım seçimlerinden önce ABD'nin kontrol altına almakta zorlandığı kriz hakkında yanlış bilgiler yayarak durumdan faydalanmaya çalıştığını öne sürdü.

İsimlerinin paylaşılmaması şartıyla konuşan yetkililer, geçmişte Rusya ordusu istihbaratında görev almış iki üst düzey yetkilinin siber operasyonun arkasında olduğunu keşfettiklerini aktardı.

Bahsi geçen sitelerin Mayıs ile Temmuz arasında Rusya'nın pandemiye verdiği karşılığı öven veya ABD'ninkini yeren 150 makale yayınladıklarını belirtti.

Yetkililer, makalelerin içerisinde salgınla ilgili gerçeği içermeyen bilgiler de olduğu belirtildi.

Sitelerin ismi paylaşılmadı.