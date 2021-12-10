ABD'li yatırımcı, dolandırıcılık suçlamasıyla Rusya'da gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Rusya'da yetkililer, ABD doğumlu bir yatırımcıyı başarısız bir e-ticaret sitesi girişimiyle bağlantılı olarak dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldı.

Polis, şimdi Rus vatandaşlığı da olan August Meyer'in çarşamba günü gözaltına alındığını bildirdi. St. Petersburg mahkeme servisi, Meyer'e iki ayrı dolandırıcılık suçlaması yöneltildiğini ifade etti.

Moscow Times'ın aktardığına göre suçlamaların Sberbank'ın Meyer'in internet firması Ulmart'a batmasından haftalar önce verdiği 2.3 milyar rublelik (31 milyon dolar) kredi ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Başka bir davada Ulmart'ın diğer ortağı Dimitri Kostigin'in borcu ödeyemeyeceklerini bile bile yanlış bilgi vererek kredi aldığı savunuluyordu.

59 yaşındaki Meyer, Rusya'daki en yüksek profilli yabancı yatırımcı ve iş insanlarından biri olarak tanınıyor.