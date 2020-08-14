ABD'li senatörlerden Pompeo'ya 'Türkiye mektubu': S-400 alımı sonrası yaptırım uygulanmaması Erdoğan'ı Akdeniz konusunda cesaretlendirdi

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ABD'li Demokrat senatörler Robert Menendez ve Chris Van Hallen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini devam ettirmesi durumunda yaptırım uygulanmasını talep etti.

Menendez ve Van Hallen, Washington'un Türkiye'ye S-400 alımından sonra yaptırım uygulamamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doğu Akdeniz'de "agresif adımlar atması konusunda cesaretlendirdiği" iddia edildi.

Türkiye'nin Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde kaynaklar aradığını iddia eden senatörler, Pompeo'dan Ankara'ya gemilerini bu bölgeden çıkarma çağrısı yapmasını talep etti.

Menendez ve Van Hallen, Pompeo'nun Avrupa Birliği'yle birlikte çalışarak Türkiye'ye karşı bir ortak yaptırım planı oluşturmasını ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürmesi durumunda bu yaptırımların yürürlüğe sokulmasını istedi.

Demokrat senatörler, yaptırımların Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerini hedef alması gerektiği yönünde fikir belirtti.

Mektupta Brüksel'in bir süre önce iki Türk vatandaşına arama faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladığı ve Fransa'nın bölgeye gemi gönderdiği hatırlatıldı.

Senatörler, geçmişte yaptıkları Ankara'ya CAATSA yaptırımları uygulanması çağrısını da yineledi. Mektupta Türkiye'nin uluslararası sorumluluklarını yerine getiremediği ve NATO'dan uzaklaştığı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Pompeo bugün Doğu Akdeniz'deki durumu konuşmak için bir araya gelecek. Brüksel'de de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi düzenlediği olağanüstü toplantıda başka gündemlerle birlikte bölgedeki durumu da masaya yatıracak.