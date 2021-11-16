ABD'li Senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi. Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, önerilen F-16 alımı hakkında Air Force'a yorum yapmayı reddetti.

"Ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu”