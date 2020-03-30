ABD'li müzisyen Prine da Koronavirüs'e yakalandı; durumunun kritik olduğu açıklandı

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ABD'li müzisyen John Prine'ın yeni tip Koronavirüs'e(Covid-19) yakalandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Prine'ın sosyal medya ekibi tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, ABD'li sanatçının geçen perşembe gecesi bir anda semptomlar göstermeye başladığı ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

73 yaşındaki müzisyenin tedavi görmeye devam ettiği ve cumartesi gecesi entübe edildiği belirtildi. Prine'ın sosyal medya ekibi, sanatçının durumunun kritik olduğunu aktardı.

Yapılan paylaşımda, "Bu haberi paylaşmak bizim için çok zor. Ancak birçoğunuz yıllardır John'u sevdiniz ve desteklediniz. Sizi bilgilendirmek, o sevgi ve desteğin daha fazlasını yollayabilmeniz için şans vermek istedi. Sizi sevdiğimizi ve John'un sizi sevdiğini bilin" ifadeleri yer aldı.