ABD'li Kongre üyesi Matt Gaetz'in arkadaşı, seks ticareti ile suçlanıyor

İki kolluk kuvveti yetkilisinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Temsilcisi Matt Gaetz'in bir arkadaşının Florida'daki bir federal mahkemede bir seks ticareti ve dolandırıcılık davasında suçunu kabul etmesi bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre, Florida’nın Seminole ilçesinde eski bir vergi tahsildarı olan Joel Greenberg, Donald Trump destekçisi Gaetz'in arkadaşı. Gaetz, henüz herhangi bir suçla itham edilmedi. Ancak bir Gaetz temsilcisi, Perşembe günü yapılan yorum talebine hemen yanıt vermedi. Aktarılana göre Greenberg’in avukatları ve savcıları, Orlando’daki duruşmada, yerel basına göre, çocuk seks ticareti, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve haber dolandırıcılığı gibi suçlamalara çözüm getirmek için bir savunma anlaşması beklediklerini söylediler.

Greenberg’in avukatı Fritz Scheller, gazetecilerin Greenberg savunması konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna, "Eminim Matt Gaetz bugün kendini pek rahat hissetmiyordur" dedi.

Reuters'a göre Scheller, Greenberg'in Gaetz soruşturmasında federal müfettişlerle işbirliği yapabileceğine dair basında çıkan haberlere atıfta bulunuyor olabilir.

Florida Palm Beach County Eyalet Savcısı Dave Aronberg, CNN ile yaptığı röportajda "Bu Matt Gaetz için yıkıcı bir haber" dedi. Soruşturmaya dahil olmayan Aronberg, Greenberg'in Gaetz soruşturmasında işbirliği yapmak için her türlü teşviğe sahip olduğunu söyledi, "çünkü Matt Gaetz soruşturmasındaki aynı 17 yaşındaki kızla ilgili olası bir ömür boyu hapis ve çocuk seks ticaretinden en az 10 yıl zorunlu asgari ceza ile karşı karşıya " diye ekledi.

Washington Examiner web sitesinde Pazartesi günü yayınlanan bir köşe yazısında Gaetz, Kongre'den istifa etmeyi planlamadığını açıkladı.

Gaetz, "İsimleriyle öne çıkmaya ve onlara karşı uygunsuz davrandığımı kamuya açık kayıtlarda belirtmeye istekli sıfır suçlayıcı var," diye yazdı.

ABD Temsilciler Meclisinin en üst düzey Cumhuriyetçisi, Kongre üyesi Kevin McCarthy, Gaetz'i, suç işlediğine dair kanıt olmadan komite görevlerinden almayacağını söyledi.