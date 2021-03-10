ABD'li komutan: Çin, 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebilir

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Üst düzey bir ABD'li kumandan, Çin'in önümüzdeki 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini söyledi.

ABD'nin Asya-Pasifik'teki en yüksek rütbeli askeri yetkilisi olan Amiral Philip Davidson, "Çin'in 2050 yılına kadar ABD'nin ve onun uluslarası düzendeki liderlik rolününün yerini alma çabalarını hızlandırdığını düşünüyor; bu konuda endişe duyuyorum" dedi.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne açıklamalarda bulunan Davidson, "Tayvan bu kapsamda onların hedeflerinden biri. Tehditi önümüzdeki 6 yılda hayata geçireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Davidson aynı zamanda Çin'in Asya-Pasifik'teki askeri genişlemesinin ABD için "sakıncalı bir durum" oluşturduğunu ifade etti; "Çin'in biz efektif bir karşılık veremeden tek başına statükoyu değiştirebileceği konusunda yüreklenmesi riski oluşuyor".

1949 tarihinde iç savaş sonucunda Çin'den ayrılan Tayvan, hiç Çin Komünist Partisi tarafından yönetilmedi ancak Pekin, Tayvan'ı ülkenin bir parçası sayıyor.