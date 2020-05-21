ABD'li bilim insanı: Yakında çıkacak bir Koronavirüs aşısına bel bağlamayın

Kanser, HIV/AIDS ve insan genomu projesiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan ABD'li bilim insanı William Haseltine, hükûmetlerin yakın vadede bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı bulunmasına güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Haseltine, Koronavirüs'ün yine de etkili bir aşı olmadan, yayılmaya başladığı anda enfeksiyonları tespit ederek, temas ettiklerini bularak ve izole ederek kontrol edilebileceğini vurguladı.

Haseltine ayrıca insanlara maske takma, ellerini yıkama, yüzeyleri temizleme ve sosyal mesafeyi koruma çağrısı yaptı.

William Haseltine bir aşı geliştirilmesinin mümkün olduğunu da söyledi, ancak "Ben buna bel bağlamazdım" diye de ekledi.