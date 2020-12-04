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Dünya

ABD'li belediye başkanı, Meksika'daki tatil köyünden halka seslendi: Evde kalın

04 Aralık 2020 14:50

T24 Dış Haberler

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinin Belediye Başkanı Steve Adler'ın kendisi yeni tatile gitmişken vatandaşlarına "evde kal" çağrısı yapması tepki çekti.

Kendi özel jetiyle Meksika'ya uçan Adler, burada kaldığı tatil köyünde bir video çekerek Koronavirüs önlemlerine vurgu yaptı. Adler videoda, "Şimdi rahat vermenin zamanı değil" dedi.

Sosyal medyada birçok kişi bu paylaşımdan sonra Adler'i ikiyüzlülükle suçladı. 

Adler, suçlamaları reddetti ve "insanlara seyahat ettiğim sırada seyahat etmeyin demedim" diye kendini savundu.

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